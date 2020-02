Bem colocado no Paulista, Santos visita o Ituano buscando melhor desempenho

Neste sábado, o Santos visita o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, às 16h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Depois de fazer um jogo abaixo da média contra a Ferroviária, o Peixe busca a vitória contra um adversário que trouxe problemas para o Alvinegro em 2019.

Na primeira fase do estadual do ano passado, o Santos foi goleado por 5 a 1 pelo Ituano, no Novelli Júnior. O Peixe sofreu com contra-ataques, teve sua defesa demasiadamente exposta e sofreu a primeira grande derrota sob o comando de Jorge Sampaoli. Na ocasião, Jean Mota marcou o único dos visitantes.

No momento, o Santos é o líder do grupo A do Paulistão, com 11 pontos somados. Para o jogo deste final de semana, Jesualdo Ferreira contará com Lucas Veríssimo pela primeira vez no ano. O defensor deve formar dupla de zaga com Luan Peres.

No entanto, Soteldo pode ser uma baixa contra o Ituano. O venezuelano torceu o tornozelo e ainda é dúvida para o confronto deste sábado. Com o possível desfalque, Jesualdo testou Renyer e Jean Mota na posição.

“Não diferente jogar contra eles, mas é difícil enfrentá-los, ainda mais em Itu. Passamos para o Jesualdo que será complicado, que eles tem um time qualificado, toda equipe sabe disso. Estamos trabalhando para sair com os três pontos de lá”, projetou Lucas Veríssimo.

Do outro lado, o Ituano ainda busca se recuperar depois de um início ruim no Paulistão. A primeira vitória da equipe na competição veio justamente na rodada passada, contra a Ponte Preta. No momento, o Galo ocupa a quarta colocação do grupo C, com seis pontos.

O ponto fraco do Ituano no estadual é o ataque. Com seis rodadas disputadas, o time marcou apenas quatro gols na competição. Para vencer o Santos, os jogadores sabem que precisam fazer o “jogo perfeito”.

“Estamos muito focados. Temos que fazer o mesmo que fizemos contra a Ponte. Vocês viram a entrega do time. No final do jogo todos caindo no gramado, nos doamos muito. Sabíamos que precisávamos da vitória. Não podemos fazer menos do que fizemos contra a Ponte. Se fizermos um pouco do que a gente fez, vamos dar trabalho para o Santos. Temos que procurar fazer um jogo perfeito”, afirmou Guilherme Taliari.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO X SANTOS

Local: Estádio Novelli Júnior, Ituano, SP

Data: 22 de fevereiro de 2020 (sexta-feira)

Hora: 16h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Édina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

ITUANO: Pegorari; Guilherme Augusto, Sueliton, Ricardo Silva, Breno Lopes; Fillipe Soutto, Corrêa, Yago César, Marcos Serrato, Minho e Bill.

Técnico: Vinícius Bergantin

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Arthur Gomes, Soteldo (Renyer) e Eduardo Sasha

Técnico: Jesualdo Ferreira