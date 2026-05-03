Autor do gol, Rollheiser valoriza empate do Santos, mas diz: "Precisamos voltar a vencer"

O atacante Benjamín Rollheiser está em alta no Santos. Com três gols nos últimos três jogos, o argentino voltou a balançar as redes neste sábado, no clássico contra o Palmeiras, que terminou em 1 a 1. O camisa 32 valorizou o empate, mas afirmou que o Peixe precisa voltar a vencer.

"Tenho confiança dos companheiros e da comissão. Tento dar o máximo aos companheiros e tenho conseguido colaborar com gols. Infelizmente não conseguimos a vitória... Faltou a última parte para concretizarmos a vitória", disse o atacante, em entrevista ao Premiere.

Rollheiser abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo e foi a principal arma ofensiva do Santos enquanto esteve em campo. Finalizou cinco vezes nos 86 minutos em que atuou e exigiu duas boas defesas de Carlos Miguel.

No entanto, o empate marcou o terceiro jogo sem vitória do Santos no Brasileirão. O Peixe chegou a sair da zona de rebaixamento, mas ainda pode retornar ao Z4 caso Internacional e Atlético Mineiro pontuem na rodada.

"Era um jogo difícil contra o líder do campeonato, em um campo muito difícil. Conseguimos um resultado importante. Mas, agora é trabalhar porque precisamos voltar a vencer", completou.

Agora, o Santos vira a chave e retoma o foco na Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Cuca precisa de uma campanha quase perfeita para avançar e enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela quarta rodada da competição.

Situação do Santos

Com o empate contra o Palmeiras, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas pode voltar ainda nesta rodada. Neste momento, o Alvinegro Praiano subiu para a 16ª posição, com 15 pontos, apenas um a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Já na Sul-Americana, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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