Autor do gol da virada, Ferraz cita inspiração na torcida santista

O Santos sofreu para garantir uma vaga antecipada nas quartas de final do Campeonato Paulista. Autor do gol que definiu o triunfo por 3 a 2 contra o Oeste na noite deste sábado, o lateral direito Victor Ferraz citou a torcida alvinegra como inspiração para a virada no Estádio do Pacaembu.

No primeiro tempo, o Oeste saiu na frente com Bruno Lopes, o Santos empatou em um gol contra de Betinho e o time visitante retomou a vantagem por meio de Matheus Jesus. Na etapa complementar, Derlis Gonzalez igualou novamente e Victor Ferraz, aos 50 minutos, determinou o placar final.

“O Santos tem um pouco disso. A torcida já canta que somos o time da virada e isso foi o combustível para tentarmos o jogo inteiro reverter o placar. Durante muito tempo, o Oeste causou bastante dificuldade e parou o jogo, mas, no final, fomos honrados com o gol da vitória”, declarou o lateral em entrevista ao Premiere.

O jogo entre Santos e Oeste, atrasado em 1h25min por conta da tempestade que atingiu o estádio, foi acompanhado por um público total de 9.486 torcedores no Pacaembu. A exemplo de Victor Ferraz, Jean Mota celebrou a virada de sua equipe.

“Como o Sampaoli sempre diz, temos que jogar com alegria. Não começamos da forma que queríamos. Tomamos o gol e saímos atrás, mas tivemos a garra, a luta e a vontade para buscar a virada. Estivemos sempre atrás no placar, mas buscamos a virada e o grupo está de parabéns”, declarou.

Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos volta a campo para enfrentar o Corinthians às 16 horas (de Brasília) de domingo, em Itaquera. Antes, às 21h30 de quinta-feira, o time de Sampaoli pega o América-RN, no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil.