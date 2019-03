Santos vence Oeste nos acréscimos e garante classificação antecipada

O Santos é o primeiro clube classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite deste sábado, após sair em desvantagem diante do Oeste, o time dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli venceu por 3 a 2 com um gol de Victor Ferraz nos acréscimos e assegurou a vaga.

Com 22 pontos e sete vitórias, o Santos permanece na primeira colocação do Grupo A e não pode mais ser alcançado pela Ponte Preta, que tem 10 pontos e duas vitórias. O Oeste, por sua vez, figura na liderança do Grupo D com 12 pontos e corre risco de ser ultrapassado pelo São Paulo (10), que ainda visita o Bragantino no domingo.

Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Oeste enfrenta o Red Bull às 19 horas (de Brasília) de sexta-feira, na Arena Barueri. Já o Santos pega o Corinthians às 16 horas de domingo, em Itaquera. Antes, às 21h30 de quinta, o time alvinegro duela com o América-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Pacaembu.

Foco na virada, mas só pra vocês verem o gol do Santos.#SANxOES | 1×2 pic.twitter.com/kcFa2u4QKs — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 3, 2019

O Jogo – Atrapalhada pela chuva, a partida começou com 1h25min de atraso e, depois de tomar um susto em chute de Derlis Gonzalez, o Oeste saiu na frente. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Bruno Lopes acertou belo chute de fora da área e encobriu Vanderlei.

O Santos tentou pressionar em busca do empate, mas teve dificuldades para criar boas chances de gol. O time praiano igualou o marcador apenas aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Jean Mota levantou na área em cobrança de falta e Betinho desviou contra a própria meta.

A galera pediu pra eu reviver a frase e é exatamente o que vou fazer:

BELA BOLA, MEU PARAGUAIO! ⚽️🇵🇾#SANxOES | 2×2 pic.twitter.com/KWnWWzLP8C — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 3, 2019

Os santistas nem tiveram tempo de comemorar o empate, já que o Oeste retomou a vantagem no marcador no minuto seguinte. Roberto subiu com liberdade pela direita e cruzou para uma cabeçada certeira de Matheus Jesus diante de Vanderlei.

O técnico Jorge Sampaoli voltou para o segundo tempo com Carlos Sanchez e Rodrygo nas vagas de Yuri e Soteldo. Encorpado pelas alterações, o Santos chegou ao empate aos 16 minutos. Victor Ferraz recebeu de Jean Mota pela direita e cruzou para Derlis Gonzalez completar de primeira.

MEU DEUS, POR ONDE ESSA BOLA ENTROU NO GOL. NÃO É POSSÍVEL! QUE GOLAÇO DO MEU VÉI! #SANxOES | 3×2 pic.twitter.com/11CeuolNfo — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 3, 2019

O Oeste quase marcou o terceiro logo depois. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Kanu cabeceou firme e Vanderlei fez boa defesa. No rebote, o próprio Kanu bateu por cima. O goleiro voltou a salvar o Santos ao sair diante de Jheimy e teve seu nome gritado pela torcida.

Empurrado pelos quase 10 mil torcedores que foram ao Pacaembu, o Santos buscou a virada de forma franca e conseguiu aos 50 minutos da etapa complementar. Após corte do goleiro Matheus, Rodrygo tocou para Victor Ferraz, que definiu a partida com um chute forte e cruzado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 2 OESTE

Data: 2 de março de 2019 (sábado)

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Público: 8.123 pagantes

Renda: R$ 249.544,00

Cartões amarelos: Aguilar e Rodrygo (SAN); Bruno Lopes, Matheus Jesus, Alyson e Lídio (OES)

Gols:

SANTOS: Betinho (contra), aos 41 minutos do 1º Tempo, Derlis Gonzalez, aos 16 minutos do 2º Tempo, e Victor Ferraz, aos 50 minutos do 2º Tempo

OESTE: Bruno Lopes, aos 14 minutos do 1º Tempo, Matheus Jesus, aos 42 minutos do 1º Tempo

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Yuri (Carlos Sanchez), Jean Lucas, Jean Mota e Cueva (Felipe Cardoso); Soteldo (Rodrygo) e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli

OESTE: Matheus Cavichioli; Tony, Maracás, Kanu e Alyson; Matheus Jesus (Lídio), Betinho, Elvis, Mazinho (Jheimy) e Roberto; Bruno Lopes (Bruno Xavier)

Técnico: Renan Freitas