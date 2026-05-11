Atuações do Santos: Neymar é destaque e Frías surpreende contra o Bragantino

A vitória sobre o Bragantino neste domingo, por 2 a 0, trouxe novas opções para Cuca no Santos. Neymar foi o destaque da partida, mesmo atuando mais avançado, como último homem do ataque, enquanto Frías, que substituiu Luan Peres na zaga, também foi bem atuando pela esquerda, onde não costuma jogar.

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Com a ausência de Gabigol, Neymar acabou atuando mais próximo à área, quase como um camisa 9, mas com liberdade para deixar a área e participar da armação junto aos outros meias. Além do gol, o camisa 10 deu um passe decisivo, teve 54 ações com a bola e venceu seis dos nove duelos que teve no chão.

Ele teve também apenas 69% de aproveitamento nos passes, acertando 22 em 32 tentativas, mas que não impediram o astro de ser o jogador com a melhor nota em campo, de acordo com o Sofascore, sendo avaliado em 8,2.

Autor do segundo gol do Santos, Adonis Frías aproveitou a oportunidade que recebeu na zaga. Apesar de destro, ele atuou pela esquerda, função que Cuca admitiu não saber que o zagueiro poderia desempenhar. Com nota 8, o argentino acumulou dois desarmes, quatro cortes e três recuperações de bola, além de 86% de assertividade nos passes.

Entre os titulares, o pior avaliado foi Igor Vinícius, com nota 6,7. Apesar disso, ele teve uma atuação segura e, mesmo sem brilho, evitou grandes chances do Bragantino pelo lado direito, com exceção de uma jogada em que ficou contra dois jogadores na segunda etapa e viu Mosquera finalizar nas suas costas para a defesa de Diógenes.

Já contando com os que entraram durante a partida, quem teve a pior nota do Santos foi Gabigol, que foi acionado aos 37 minutos após Neymar sinalizar cansaço. O atacante teve nota 6,3, com apenas sete ações com a bola, três perdas de posse e quatro passes certos.

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