Atuações do Santos: Gabigol se destaca, e defesa do Santos vai mal na derrota para o Grêmio

Mesmo com dois gols de Gabigol, que se destacou entre os demais jogadores do elenco, o Santos voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Peixe sofreu uma virada por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, e viu o setor defensivo acumular falhas decisivas no resultado que recolocou o time no Z4.

Com as ausências do ataque santista diante do Grêmio, Gabigol assumiu a responsabilidade e não decepcionou. O camisa 9 do Peixe anotou os dois gols que colocaram o time momentaneamente à frente no placar, carimbando a boa atuação.

O atacante voltou a receber mais minutos, inclusive como titular e agora aparece como esperança do Santos para balançar as redes. O jogador é o artilheiro isolado do Santos na temporada, com 12 gols marcados, e ainda conta com seis assistências.

Defesa abaixo

Em contrapartida à Gabigol, o setor defensivo do Santos teve atuação abaixo. Composto por Igor Vinicius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Gonzalo Escobar, o setor foi bastante criticado e, inclusive, alertado por Cuca após o jogo. O treinador afirmou que o posicionamento da defesa nos dois primeiros gols do Grêmio estava errado e isso foi o fator determinante para a derrota do time.

Juntos, os laterais Igor Vinicius e Escobar acertaram apenas dois cruzamentos, além de contribuírem pouco defensivamente, segundo dados do Sofascore. Os zagueiros, por sua vez, também tiveram números preocupantes com a bola no pé: dez perdas de posse, somados.

Santos no Brasileiro

Com a derrota, o Santos agora é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com o Corinthians, primeiro fora do Z4 do Brasileirão. O rival entra em campo neste domingo e pode complicar uma reação do Peixe para deixar a zona.