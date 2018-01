Arthur diz que seu futebol nem se compara ao de Bruno Henrique: “É um craque”

Arthur Gomes substituiu Bruno Henrique e fez dois gols na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Linense na última quarta-feira, em Lins, mas acredita que seu futebol nem se compara com o do companheiro.

O jovem atacante de 19 anos é o provável titular do Peixe na sequência do Campeonato Paulista. Bruno se recupera de uma contusão na retina do olho direito e será desfalque nas partidas contra Bragantino e Ponte Preta.

“A gente sempre se prepara para o melhor, né? Infelizmente entrei após o problema do Bruno. Fiquei muito triste, pois ele é nosso companheiro. Não tem nem comparação. Joga muito. É um craque. Mas fui feliz ali nos gols e principalmente por ajudar na conquista da vitória”, afirmou Arthur.

Arthur deve compor o ataque do Santos com Copete e Rodrigão contra o Bragantino, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão.

Em 2017, Arthur Gomes fez três gols 17 partidas, um a menos do que fez em 80 minutos contra o Linense.