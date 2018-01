Com ataque afiado, Santos vence o Linense por 3 a 0 na estreia

O Santos estreou com pé direito no Campeonato Paulista. Na estreia do técnico Jair Ventura, o Peixe venceu o Linense, em Lins, por 3 a 0 na noite desta quarta-feira. Os gols foram marcados por Arthur Gomes (2) e Rodrigão.

Mesmo sem a condição física ideal no começo da temporada, o alvinegro controlou o jogo desde os primeiros minutos. A qualidade técnica da equipe fez a diferença no Estádio Gilbertão.

Arthur, artilheiro do jogo, substituiu Bruno Henrique aos sete minutos de jogo e correspondeu à altura. O camisa 11 deixou o campo chorando, após receber uma bolada no olho e ficar sem enxergar por alguns minutos. Ele passará por exames.

Vecchio e Rodrigão, dupla contestada no Santos, também se destacou. O meia participou dos três gols dos visitantes. E o centroavante fez um golaço de fora da área. Copete também foi bem.

Na segunda rodada do Paulistão, o Peixe receberá o Bragantino, segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O Linense visitará a Ponte Preta no domingo, às 19h30, no Moisés Lucarelli.

O JOGO

O começo de jogo foi monótono. O primeiro lance importante ocorreu aos sete minutos, quando Bruno Henrique levou uma bolada no rosto. E o que parecia algo simples virou preocupação para o departamento médico. O atacante do Santos teve de ser substituído por Arthur Gomes. Chorando, ele deixou o campo dizendo que não estava enxergando. A visão continuou embaçada por vários minutos.

Apenas aos 20 minutos, veio o primeiro lance de perigo. Vecchio lançou Arthur Gomes. Iluminado, o atacante bateu de primeira, com a perna esquerda, para abrir o placar. O passe do argentino foi bonito, mas ele pareceu tentar encontrar Rodrigão, e não Arthur, na área.

Depois de abrir o placar, o Peixe se postou na defesa e passou a procurar o contra-ataque. Com limitações técnicas, o Linense não conseguiu criar oportunidades de gol.

O único perigo dos donos da casa vinha do lado direito de ataque. Romário, com pouca ajuda de Renato e Arthur Gomes, parecia sobrecarregado, e levou cartão amarelo.

Nos minutos finais, o alvinegro voltou a atacar e aumentou a vantagem. O segundo gol esquentou com cabeceio de Rodrigão por cima do gol, aos 42 minutos. E nos acréscimos, o centroavante brilhou.

Após roubada de bola de Vecchio, Rodrigão recebeu na intermediária ofensiva e encheu o pé. Um golaço para o camisa 13, de volta ao Santos após empréstimo ao Bahia no Campeonato Brasileiro em 2017.

TERCEIRO GOL E TRANQUILIDADE

Aos sete minutos de segundo tempo, o Linense quase diminuiu. Kauê recebeu lançamento longo nas costas de Romário, driblou David Braz, ajeitou e chutou nos pés de Lucas Veríssimo, que salvou o Santos em um carrinho. O goleiro já estava batido no lance.

Três minutos depois, veio o castigo. Copete recebeu de Vecchio, disparou pelo lado esquerdo e cruzou com perfeição, na cabeça de Arthur Gomes, que empurrou para o fundo das redes de carrinho. 3 a 0 para o Santos.

Com a vitória encaminhada, o Peixe passou a ter ainda mais espaço para atacar. O Linense, desesperado, seguiu apostando no lado direito do ataque, principalmente com Reginaldo. Aos 18 minutos, o atacante aproveitou mais um vacilo de Romário e cruzou para a pequena área. Luiz Felipe salvou o alvinegro.

Aos 24 minutos, o Santos voltou a assustar. Vecchio, inspirado, bateu escanteio na cabeça de Rodrigão, que cabeceou no travessão. Segundos depois, Rodrigão cruzou na pequena área, Copete dividiu com a defesa e Victor Golas fez grande defesa.

Com as substituições de Moacir Júnior, o Linense melhorou nos minutos finais do jogo. A equipe deixou a organização de lado para abafar o Santos. Sobrou transpiração, mas faltou qualidade. Os chutes não passaram perto e o goleiro Vanderlei deixou o campo sem ser exigido. O único susto veio em chute fraco, mas na pequena área, de Leandro Silva, aos 41 minutos.

FICHA TÉCNICA

Linense 0 x 3 Santos

Local: Estádio Gilbertão, em Lins (SP)

Data: 17 de janeiro de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Público e renda: não divulgados

Cartões amarelos: SANTOS: Renato, Romário e Alison. LINENSE: Bileu,

GOLS:

SANTOS: Arthur Gomes, aos 20 do 1T e 10 do 2T, e Rodrigão, aos 47 do 1T;

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), David Braz e Romário; Alison, Renato e Vecchio; Bruno Henrique (Arthur Gomes), Copete e Rodrigão (Yuri Alberto).

Técnico: Jair Ventura

LINENSE: Victor Golas, Reginaldo, Adalberto, Leandro Silva e Eduardo; Bileu, Marcão Silva, Danielzinho e Murilo (Thiago Humberto); Berguinho (Kauê) e Wilson (Kadu).

Técnico: Moacir Júnior