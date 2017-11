Árbitro relata objetos atirados no campo, mas Santos não deve ser punido

Após o término da vitória do Vasco sobre o Santos por 2 a 1, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro Rafael Traci relatou na súmula do jogo que torcedores do Peixe atiraram um isqueiro e um copo de água no gramado.

Apesar disso, o alvinegro não deve ser punido, pois o árbitro também declarou que os torcedores responsáveis por jogarem os objetos no campo foram identificadas pelo clube e até um boletim de ocorrência foi registrado.

O revés em casa fez a torcida do Peixe encerrar a pequena lua de mel com a equipe comandada por Elano. Após o apito final, os jogadores do alvinegro deixaram o gramado sob vaias, xingamentos e até cusparadas.

Com 56 pontos, o Santos perdeu a segunda colocação para o Grêmio e ainda viu o Corinthians abrir nove na liderança, faltando apenas cinco rodadas para o término do Brasileirão.