Após viagem, presidente reclama de “minoria torcendo contra o Santos”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, voltou de viagem à Ásia no último fim de semana. E depois de retomar a comunicação normal – na China o acesso é limitado -, ficou incomodado com o pessimismo de parte da torcida.

Peres foi à China e Emirados Árabes em busca de parceria para transformar a Vila Belmiro em uma arena e construir um centro de treinamento para as categorias de base. O projeto está encaminhado, mas ainda não tem a aprovação do Comitê de Gestão e Conselho Deliberativo.

Pelo combinado no termo de compromisso com a Bolton Coin, empresa de criptomoedas, Peres não pode dar detalhes das negociações. A ideia inicial da empresa é divulgar a moeda e viabilizar a “Bolton Arena”.

“Muita gente torcendo contra! Estar no comando do Santos me fez ver que o torcedor do Santos é 90% do bem, mas em 10% de maioria do mal gravita ressentidos por não conseguirem empregos ou outras vantagens abomináveis. Mas, ao logo dos 70 anos aprendi que, mais cedo ou mais tarde, tudo que se faz recebe ou paga. No decorrer da vida a conta chega, de forma positiva ou negativa”, desabafou Peres, à Gazeta Esportiva.

Para a reforma do estádio, o Peixe havia estimado a necessidade de aproximadamente R$ 150 milhões de investimento. Enquanto isso, o Alvinegro está em fase final de obras estruturais, com algumas melhorias na Vila Belmiro. Veja abaixo, na galeria, o andamento da reforma.