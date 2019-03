Empresa não dá detalhes, mas anuncia novo estádio e CT para o Santos

O Bolton Holding Group, por meio da Bolton Coin, empresa especializada em criptomoedas, anunciou uma parceria com o Santos neste sábado.

De acordo com o anúncio, o projeto inclui um novo estádio e também um centro de treinamento para as categorias de base. O presidente José Carlos Peres, em Dubai para negociar os detalhes, não se pronuncia sobre o caso. A ideia é explicar os planos em entrevista coletiva em São Paulo, com data a ser marcada.

“O presidente do Santos, José Carlos Peres, teve uma reunião nos escritórios da Bolton Holding, em Dubai, no dia 21 de março, sobre acordos de parceria para o novo projeto da Vila Belmiro. Ele disse que será um ‘novo estádio, com uma nova cobertura’.

Esse projeto dará um novo estádio ao clube, além de um centro de treinamento para as categorias de base. A Vila Belmiro é a meca do futebol brasileiro e merece ser um estádio moderno”, diz a publicação.

Procurado pela Gazeta Esportiva, Roberto Diomedi, fundador da Bolton Coin, disse que o projeto surpreenderá a muitos e será anunciado em breve, mas que não pode falar mais do que isso.

Se a parceria for levada à prática, a Vila Belmiro poderia se chamar “Bolton Arena”. Para o estádio, o Peixe havia estimado a necessidade de aproximadamente R$ 150 milhões de investimento.

Enquanto isso, o Santos está em fase final de obras estruturais, com algumas melhorias na Vila Belmiro. Veja abaixo, na galeria, o andamento da reforma.