Após um mês do acerto, Santos vê situação “indefinida” por Jorge

Há um mês, o Santos encaminhou a contratação de Jorge. O Peixe teve a liberação do Porto-POR, onde o lateral estava emprestado, e se acertou verbalmente com o Monaco-FRA e o jogador para contrato até dezembro. E, até agora, não conseguiu avançar.

O Monaco trocou a sua diretoria e a negociação voltou à estaca zero. Desde então, o Alvinegro avança a passos curtos e, neste momento, vê a situação como “indefinida”, sem saber se haverá condições de contratá-lo a tempo de inscrevê-lo nas fases finais do Campeonato Paulista – a data-limite é a próxima sexta-feira.

Como o presidente José Carlos Peres está na Ásia para assuntos comerciais, as tratativas são conduzidas por Rodrigo Gama Monteiro, gerente jurídico. A ideia é não fazer loucura financeira e só trazê-lo se as condições parecerem com as iniciais, mesmo que o ala só seja utilizado na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

A princípio, o Santos só pagaria uma compensação financeira ao Porto pela liberação antecipada e parte do salário de Jorge. Agora, o Monaco quer dinheiro, fatia maior dos vencimentos ao Peixe e valor de compra fixado fora da realidade do Alvinegro.

Sem Jorge, o Santos tem utilizado Felipe Jonatan, ex-Ceará. O lateral, porém, não pode jogar na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Vozão. Orinho, opção de origem no elenco, não agrada ao técnico Jorge Sampaoli. Uma alternativa é Alan Cardoso, recém-chegado do Vasco para a equipe de transição.