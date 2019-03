Presidente do Santos prioriza “nova Vila” em viagem, mas mira reforços

O presidente do Santos, José Carlos Peres, chegou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira. A viagem de nove dias tem como principal objetivo avançar em um projeto para tornar a Vila Belmiro uma arena multiuso.

Em Dubai, encontrará Roberto Diomedi, fundador e CEO da Bolton Coin, empresa especializada em criptomoedas. O empresário esteve no Brasil no fim de 2018 para o início das negociações.

A ideia é fechar uma parceria para o retrofit da Vila Belmiro em troca da exposição das criptomoedas. O estádio passaria a se chamar “Bolton Arena”. O Peixe estima a necessidade de investir cerca R$ 150 milhões e quer envolver um novo centro de treinamento para as categorias de base nas tratativas.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Roberto Diomedi confirmou o encontro com o presidente em Dubai e disse estar proibido de dar detalhes do projeto. Peres também foi sucinto.

“Será uma viagem rápida, de nove dias. Vou sozinho. Ou melhor: eu e Deus. Tem a ver com parcerias envolvendo a arena, com o retrofit da Vila Belmiro, e o CT da base. E se houver oportunidade, reforços”, explicou Peres, à reportagem.

Reforços?

O presidente José Carlos Peres também vai à China durante essa viagem para a Ásia. Lá, quer ver de perto projetos semelhantes aos da reforma da Vila Belmiro.

E, na China, Peres buscará um centroavante. Além de Alexandre Pato, sonho distante, Alan Kardec e Elkeson, desejos antigos, chamam a atenção. Marcelo Moreno também foi procurado anteriormente.

Internamente, porém, Peres deu versões diferentes para membros do Comitê de Gestão e outros departamentos. A intenção é centralizar as negociações e tentar evitar vazamentos. Na realidade, só ele sabe exatamente os alvos da viagem.

No comitê, por exemplo, alguns falam em Vila Belmiro, CT e reforços. Outros em apenas a Vila Belmiro. E há quem diga que o presidente jurou não procurar contratações na Ásia.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com