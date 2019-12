Após tentativa frustrada de ir para Brasília, Santos confirma jogo contra o Flamengo na Vila

O Santos confirmou no fim da manhã desta terça-feira a partida contra o Flamengo na Vila Belmiro. O jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro será disputado no domingo, às 16h (de Brasília).

O Peixe tentou transferir o mando para o Mané Garrincha, em Brasília, mas a CBF não permitiu por causa da regra de manutenção do estádio mandante nos últimos cinco compromissos do Brasileirão. O Alvinegro apostava na definição do título antecipado do rubro-negro para conseguir a liberação.

“Não está decidido (o local do jogo) por causa do regulamento. Mesmo assim insistimos por Brasília”, disse Peres, à Gazeta Esportiva, na última semana.

O Santos queria recuperar parte da renda perdida por não atuar no Pacaembu durante o Brasileirão. Nas contas da diretoria, o prejuízo foi de R$ 10 milhões em ingressos e relacionamento com o associado.

Informações sobre os ingressos

A venda início nesta terça-feira, às 18h, para sócios Black, conforme prioridade de compra para as diferentes categorias de associados. A comercialização pela internet para não sócios e a venda física começam na quinta-feira, às 10h.

Black: 03/12 (terça), às 18h

Gold: 04/12 (quarta), às 10h

Silver: 04/12 (quarta), às 14h

Venda online para não sócios e venda física: 05/12 (quinta), às 10h