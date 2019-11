Presidente do Santos tenta enfrentar o Flamengo fora de São Paulo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, espera enfrentar o Flamengo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para 8 de dezembro. A partida está previamente marcada para a Vila Belmiro.

O regulamento da CBF não permite transferências de mando para fora do estado dos clubes nos últimos cinco compromissos do Brasileirão. O Peixe, porém, aposta na definição do título rubro-negro para conseguir a liberação.

“Não está decidido (o local do jogo) por causa do regulamento. Mesmo assim insistimos por Brasília”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

O Alvinegro quer recuperar parte da renda perdida por não atuar no Pacaembu durante o Brasileirão. Nas contas da diretoria, o prejuízo foi de R$ 10 milhões em ingressos e relacionamento com o associado.

O Santos é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, e enfrenta Chapecoense (na Vila) e Athletico (em Curitiba) antes de receber o Flamengo.

