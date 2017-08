Após recusar oferta do Nantes, Santos estipula preço para negociar Veríssimo

O Santos recusou uma proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 13 milhões) do Nantes, da França, por Lucas Veríssimo. Apesar disso, a diretoria do alvinegro não descarta negociar o zagueiro ainda nesta janela de transferências internacionais.

Mesmo com a intenção de contar com o defensor pelo menos até o final do ano, os santistas aceitam negociá-lo se chegar alguma proposta acima de 7 milhões de euros (R$ 25,9 milhões). Um dos principais destaques do Peixe em 2017, Veríssimo também tem sido observado por Saint-Etienne, da França, e Stuttgart, da Alemanha.

Recentemente, o Santos confirmou a renovação de contrato com o zagueiro. Ele recebeu um aumento salarial e agora tem vínculo com o clube até 30 de junho de 2022. Seus direitos econômicos são divididos em 80% para o clube, 10% para o próprio jogador e outros 10% entre as empresas MGS Sport e AIRC Sports.

Promovido ao time profissional em 2016, Veríssimo ganhou chances com Dorival Júnior, mas virou a última opção após cometer dois pênaltis no amistoso contra o Benfica, na Vila Belmiro, em outubro. Nesta temporada, porém, o jovem de 22 anos aproveitou a ausência de Gustavo Henrique e Luiz Felipe, lesionados, desbancou Cleber e assumiu a titularidade da zaga ao lado de David Braz.