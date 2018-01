Após polêmica, Santos deve renovar com Diogo Vitor na próxima semana

Na última quarta-feira, o agente de Diogo Vitor, Willian Barile, disse à Gazeta Esportiva que o atacante não renovaria o contrato com o Santos e que jogaria no Real Madrid B a partir de abril. O cenário, nesta sexta, já é diferente.

Willian Barile e Wagner Ribeiro, também empresário, marcaram um encontro na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. O objetivo é acertar os últimos detalhes para firmar um novo vínculo com o jogador destaque do time B do Peixe.

Dois motivos fizeram os agentes mudarem de opinião: o alvinegro melhorou a proposta e Diogo Vitor quer permanecer. As negociações estão sendo conduzidas diretamente pelo presidente José Carlos Peres.

Na última quarta, três funcionários do Santos, de acordo com os empresários, foram para Três Corações, em Minas Gerais, buscar Diogo Vitor. O atacante foi ao CT Rei Pelé, disse que queria renovar, mas não assinou contrato por respeito aos agentes.

Os empresários alegam que o Peixe conduziu mal as negociações. O clube, em contrapartida, acredita que os agentes estão forçando a saída do atacante. No fim das contas, porém, o imbróglio deve ser resolvido.

