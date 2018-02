Após marcar e beijar gramado, Gabigol diz: “Parece que nunca saí”

Gabigol voltou a marcar na Vila Belmiro na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o São Caetano nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Na comemoração, o camisa 10 beijou o gramado.

“Estou muito feliz. Parece que eu nunca saí daqui”, disse o atacante.

Com os três pontos e a liderança do Grupo D, Gabriel já pensa no clássico contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.