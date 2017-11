Após maratona, Elano terá semana livre para definir Santos contra o Fla

O Santos terá uma semana livre apenas para treinar antes de encarar o Flamengo no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Ilha do Urubu, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tempo de ‘folga’ foi bastante comemorado pelo elenco do Peixe, que encarou uma verdadeira maratona nas últimas rodadas. Os santistas ficaram quase uma semana longe de casa, quando enfrentaram Chapecoense e Bahia.

“Jogamos em Chapecó na segunda passada, viajamos na terça para Salvador. Concentramos sábado, nem treinamos direito e jogamos contra uma equipe de jovens. A dificuldade é muito grande. É desumano. Mas quando a gente pisa dentro do campo precisamos dar resultado. Sabemos a cobrança do nosso torcedor, mas conseguimos a vitória”, disse o centroavante Ricardo Oliveira após o triunfo sobre o Grêmio, no último domingo, na Vila Belmiro.

O técnico Elano tem duas dúvidas para escalar o time titular do Santos. A primeira é na zaga. Afinal, o comandante não contará com Lucas Veríssimo, suspenso. Além disso, dificilmente David Braz terá condições de entrar em campo, já que se recupera de uma entorse no joelho direito. Sendo assim, a tendência é que Fábian Noguera atue ao lado de Luiz Felipe.

Já a situação de Lucas Lima é mais complicada. Com sua iminente saída em 2018, o meia está sem clima com torcida e dirigentes. Por conta disso, o presidente Modesto Roma Júnior marcou uma reunião com o jogador nesta terça-feira e uma dispensa antecipada pode acontecer.

Se o mandatário decidir barra o camisa 10, que tem pré-acordo com o rival Palmeiras, o argentino Emiliano Vecchio deve seguir entre os titulares.

A tendência é que o Santos encare o Rubro-Negro com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Fabián Noguera e Jean Mota; Alison, Renato e Lucas Lima (Vecchio); Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira.