Com Veríssimo suspenso e Braz lesionado, Noguera deve ser titular no Santos

O Santos não contará com Lucas Veríssimo no jogo contra o Flamengo, às 19h (de Brasília) do próximo domingo, na Ilha do Urubu, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, e precisará cumprir suspensão.

Além disso, dificilmente David Braz terá condições de entrar em campo. O defensor se recupera de uma entorse no joelho direito sofrida na derrota para o Bahia, na última quinta-feira, em Salvador. Caso o camisa 14 realmente não fique à disposição, a tendência é que Fábian Noguera atue ao lado de Luiz Felipe.

“Nesse momento, triste pelo Braz. É um cara que está adaptado, além do espírito que tem. Tenho que dar parabéns ao Luiz, que se expôs para me ajudar. Não sei se ele volta até o final do campeonato. Vou pensar, tenho que ajustar”, disse o treinador após o triunfo sobre os gaúchos na Vila.

Em contrapartida, o alvinegro contará com o retorno de Lucas Lima, suspenso diante dos gaúchos. Caju, com lesão muscular na panturrilha, segue como dúvida.