Sampaoli assiste jogo dos aspirantes do Santos; Felippe Cardoso se recusa a atuar

O técnico Jorge Sampaoli foi assistir ao time sub-20 do Santos contra o Coritiba, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Ulrico Mursa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

A equipe foi reforçada de João Paulo, Kaique Rocha, Wagner Leonardo, Jobson e Guilherme Nunes, do elenco profissional Felippe Cardoso estava relacionado, mas se recusou a atuar.

A comissão técnica avaliará a atitude do atacante, que já estava fora dos planos e, depois do ocorrido, deve permanecer sem jogar. Ele não quis ser emprestado – Vitória e Ponte Preta procuraram.

O Santos entrou em campo contra o Coritiba com: João Paulo; Mikael Doquinha, Kaique Rocha, Wagner Leonardo e Alan Cardoso; Jobson, Guilherme Nunes e Patrick; Matheus Moraes, Bruno Marques e Alexandre Tam.

