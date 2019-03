Após goleada, Sampaoli analisa 1ª fase “favorável” do Santos no Paulistão

Mesmo com a goleada de 4 a 0 para o Botafogo-SP e a queda para o terceiro lugar geral no Campeonato Paulista, o técnico Jorge Sampaoli analisa como “favorável” a primeira fase do Santos.

O Peixe terminou na segunda colocação do Grupo A, com 23 pontos, quatro atrás do Red Bull Brasil, seu adversário nas quartas de final. O Palmeiras foi o segundo no geral, com 25.

“Nossa primeira fase foi favorável no processo, mas sabendo que temos proposta nova, com muitos jovens e temos que implementar e melhorar. Sabendo que isso só se melhora com o trabalho, com essa condição. Chegamos aqui e agora temos bem claro o que temos e o que precisamos para enfrentar o que temos. E isso depende de outros fatores para sabermos o que se sucede”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

E MAIS: Sampaoli fala sobre devolver salário ao Santos e diz que diretoria tem que estar à altura do clube

Sobre a derrota para o Botinha, Sampaoli lamentou o desempenho dos reservas e a falta de variações no elenco para o mata-mata.

“Preocupa, além de tudo, a forma (da derrota). Mais do que a alternância de hoje, queríamos jogar a bola, com variantes para tudo que vem pela frente, e não tivemos o jogo que pensávamos. Agora é pensar na partida de daqui a três dias e nos prepararmos bem”, analisou..

“Não temos um elenco grande e ele é jovem. A falta dos selecionados para os dois jogos contra o Red Bull nos incomoda, mas é a realidade. Temos que enfrentar com o que temos e pensar rápido no jogo do fim de semana”, completou.

Cueva, Derlis González e Soteldo, convocados para Peru, Paraguai e Venezuela, respectivamente, serão desfalques diante do Red Bull. O Santos decidirá fora de casa.

A Federação Paulista definirá em congresso técnico na manhã desta quinta-feira as datas, horários e mandos. As partidas de ida serão no sábado e domingo. E as de volta na terça e quarta.