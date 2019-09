Santos reserva joga mal, é goleado pelo Botafogo-SP e cai para 3º

O time reserva do Santos jogou muito mal e perdeu por 3 a 0 para o Botafogo na noite desta quarta-feira, em Ribeirão Preto, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Rafael Silva (3) e Plínio.

Com a derrota, o Peixe fechou a etapa inicial do Estadual na segunda colocação do Grupo A e terceiro no geral, ultrapassado pelo Palmeiras e atrás do líder Red Bull Brasil, seu adversário das quartas de final – o Alvinegro decidirá fora de casa.

O Botinha ultrapassou Mirassol e Bragantino e se livrou do rebaixamento. A equipe do interior foi lanterna do Grupo D, com 11 pontos.

O Santos jogará a ida das quartas de final do Paulistão no Pacaembu, no próximo final de semana. Um congresso técnico na Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira definirá a data da partida – sábado ou domingo.

O JOGO

Seria normal o Santos, completamente reserva, não começar bem o jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Mas um início tão ruim nem o torcedor mais pessimista esperava.

Logo no primeiro minuto, Copete errou na saída da defesa, o Botafogo martelou pelo alto e abriu o placar com Rafael Costa. E o Peixe não reagiu depois da bola balançar as redes.

Os donos da casa seguiram em cima e empilharam chances contra um assustado Peixe. Aos 18, veio o segundo. Após ponte aérea em escanteio, Plínio desviou, sozinho na pequena área.

Com três zagueiros e três volantes, o Alvinegro foi frágil na defesa e inofensivo no meio-campo. A única chance chegou no minuto 43, quando Gustavo Henrique acertou o travessão.

VIROU PASSEIO

Sampaoli desfez a linha de três zagueiros e sacou Luiz Felipe para a entrada de Rodrygo. Não funcionou e o terceiro gol veio logo aos cinco minutos.

Como num fim de pelada, a defesa do Santos ficou toda exposta em contra-ataque e Rafael Costa chutou por baixo de Vanderlei para marcar o segundo dele.

Com 0-3 no placar, o Peixe se desorganizou mais ainda e abusou da ligação direta para tentar reagir. O time até levou perigo com Eduardo Sasha e Jean Lucas, mas foi pouco. E aos 32, na expulsão de Lucas Veríssimo após o segundo cartão amarelo, qualquer chance de pontuar acabou.

E ainda deu tempo de Rafael Costa fazer seu hat-trick. Centroavante, sozinho contra a exposta defesa santista, deslocou Vanderlei e fechou o placar aos 43 minutos. Goleada e vexame alvinegro.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP 4 x 0 Santos

Data: 20 de março de 2019 (quarta-feira)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Cartões amarelos: Botafogo-SP: Pará. SANTOS: Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro

Cartão vermelho: Lucas Veríssimo

GOLS:

Botafogo: Rafael Costa e Plínio, aos 1 e 18 minutos do 1T; Rafael Costa, aos 5 e 43 do 2T.

BOTAFOGO-SP: Darley, Bruno José (Evandro), Naylhor, Plínio e Pará; Willian Oliveira, Marlon Freitas e Nadson (Wellington Bruno); Rafael Costa, Felipe Saraiva e Erick (Ednei)

Técnico: Roberto Cavalo

SANTOS: Vanderlei, Matheus Ribeiro, Luiz Felipe (Rodrygo), Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Copete; Yuri, Jean Lucas (Felipe Jonatan) e Diego Pituca; Eduardo Sasha e Felippe Cardoso (Orinho)

Técnico: Jorge Sampaoli