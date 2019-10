Exames apontam lesão ligamentar no tornozelo de santista Pituca

O meio-campista Diego Pituca, escalado como titular pelo técnico Jorge Sampaoli, não conseguiu encerrar o clássico contra o Corinthians, disputado em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Exames realizados já na noite deste sábado apontaram lesão ligamentar no tornozelo do jogador.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Pituca cometeu falta sobre o corintiano Mateus Vital, mas levou a pior no lance e acabou sofrendo entorse no tornozelo esquerdo. Com dores, o meio-campista foi retirado do gramado de maca e deu lugar a Jobson.

Pituca deixou a arena de Itaquera de muletas e passou por exames de imagem. Segundo a assessoria de imprensa do Santos, houve lesão ligamentar no tornozelo e o atleta prosseguirá com o tratamento neste domingo, no CT Rei Pelé, com reavaliações diárias por parte do departamento médico.

Em campo, o clássico entre Corinthians e Santos terminou com o placar de empate por 0 a 0. O time praiano chegou a levar perigo com chute na trave disparado por Soteldo e ainda teve outra boa chance em arremate de Marinho, defendido pelo goleiro Cássio.

Com 52 pontos, o Santos permanece na terceira posição do Campeonato Brasileiro, atrás de Flamengo (64) e Palmeiras (54), que ainda jogam neste domingo. Pela 29ª rodada, o time alvinegro entra em campo para encarar o Bahia às 19h15 (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio da Vila Belmiro.