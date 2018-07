Após consultar a CBF, Santos terá Serginho Chulapa contra o América-MG

O Santos terá Serginho Chulapa como técnico interino contra o América-MG neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe havia sido notificado sobre a expulsão do auxiliar no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na última quarta-feira, quando a súmula registrou xingamentos do profissional a Mauricio Barbieri, treinador do Rubro-Negro. O documento oficial, porém, aponta apenas uma advertência, como a assessoria de imprensa retificou neste sábado.

Com Chulapa, o preparador de goleiros Arzul não precisará ser “improvisado” como técnico. O alvinegro negocia por um novo treinador e prioriza Juan Carlos Osorio.

A provável escalação do Santos para esse domingo é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.