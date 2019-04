Após classificação, Rodrygo ressalta ambiente mais leve no Santos

“Muito mais tranquilo e alegre. Todos chegando e se cumprimentando. Bem diferente do que foi no último jogo”, afirmou a jovem promessa, que admitiu ter contado com a sorte no lance de seu gol, o segundo do Peixe contra os goianos.

O último jogo citado por Rodrygo é o duelo contra o Corinthians, que ocorreu na última segunda-feira. O time teve uma postura extremamente ofensiva, mas, apesar da boa atuação, acabou eliminado nos pênaltis.

“Contra o Corinthians, jogamos daquela forma e não passamos. Ontem, a ideia era jogar da mesma forma e passar. Estamos felizes e mais tranquilos para trabalhar agora”, completou a joia.

O Santos já tem adversário definido na próxima fase da Copa do Brasil. Trata-se do Vasco da Gama, que, por sua vez, avançou com duas vitórias sobre o Avaí. O primeiro confronto entre paulistas e cariocas está marcado já para a próxima quarta-feira, dia 17 de abril, na Vila Belmiro. O duelo de volta, por sua vez, será no dia 24, em São Januário.

