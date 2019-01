Após 18 meses, Santos volta a vencer um clássico tendo a posse de bola

Duas das filosofias de Jorge Sampaoli é que o Santos tenha a bola e seja sempre o protagonista das partidas. Na categórica vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, o Peixe teve 56% do tempo com a redonda nos pés.

A última vez que o Alvinegro da Vila Belmiro conseguiu ter a bola e ganhou um clássico foi em 2017, quando derrotou o Tricolor do Morumbi pelo placar de 3 a 2, com três gols de Copete e teve 52% de posse de bola. A partida foi no dia 7 de julho daquele ano, há 18 meses atrás.

Desde então, foram 14 clássicos oficiais, e o Santos venceu apenas cinco, todos eles tendo menos a bola em relação ao rival. Quando teve mais a pelota, saiu derrotado ou empatou o restante dos confrontos. Durante o período, o Peixe teve no comando: Levir Culpi, Elano, Jair Ventura e Cuca.

Com Levir, o time alternava entre ser reativo ou protagonista, porém, os passes eram mais verticais, e a equipe queria resolver rapidamente os lances. Já Elano não teve a oportunidade de comandar o Santos em um clássico.

No comendo de Jair Ventura, foram oito confrontos contra os rivais da capital paulista. Em quatro, o Peixe teve a posse, mas não sabia o que fazer com ela. Aliás, com o antigo treinador, o Santos não tinha padrão de jogo e com constância fazia partidas abaixo da média quase sempre fazia partidas abaixo da média. Por fim, sob a batuta de Cuca, o time da Vila Belmiro teve a posse de bola em dois clássicos. Perdeu um e empatou o outro.

O Santos de Sampaoli começa aos poucos a mostrar suas ideias na temporada: ter a bola e propor o jogo. Ainda é de fato cedo para qualquer empolgação do torcedor, afinal, são apenas três jogos. Porém, o começo é animador e pode fazer a torcida sorrir e ter um orgulho que nem todos podem ter.

Confira os clássicos e os números de posse de bola do Santos desde a vitória sobre o São Paulo em 2017*

2017: Santos 2 x 0 Corinthians – 44%

2017: Palmeiras 0 x 1 Santos – 38%

2017: São Paulo 2 x 1 Santos – 55%

2017: Palmeiras 2 x 1 Santos – 51%

2018: São Paulo 0 x 1 Santos – 44%

2018 Santos 1 x 1 Corinthians – 52%

2018 Santos 0 x 1 Palmeiras – 56%

2018 Palmeiras 1 x 2 Santos – 33%

2018 São Paulo 1 x 0 Santos – 61%

2018 Corinthians 1 x 1 Santos – 49%

2018 Santos 1 x 1 Palmeiras – 49%

2018 Santos 0 x 0 São Paulo – 55%

2018 Santos 1 x 0 Corinthians – 44%

2018 Palmeiras 3 x 2 Santos – 61%

*Os dados são da FootStats

