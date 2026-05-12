Ancelotti abre o jogo sobre Neymar na Seleção Brasileira: “Melhorou muito”

Carlo Ancelotti analisou a situação de Neymar na Seleção Brasileira, grande incógnita da convocação. O treinador italiano admitiu que a presença do camisa 10 do Santos na lista final para a Copa do Mundo de 2026 ainda está em discussão, mas destacou a evolução recente do atacante e o carinho que ele recebe dentro do elenco brasileiro.

“Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai colocar uma bomba no vestiário, porque é muito querido”, afirmou o comandante da Seleção, em entrevista à Agência Reuters, nesta terça-feira. A convocação oficial será divulgada na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O treinador reconheceu que a decisão envolve diferentes fatores e classificou a escolha como “não tão simples”.

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Segundo Ancelotti, o histórico recente de lesões do atacante pesa na avaliação, mas o técnico também vê uma recuperação importante nas últimas semanas. Neymar está na pré-lista enviada à Fifa e tenta convencer a comissão técnica de que está apto física e tecnicamente para disputar o Mundial.

O Peixão já está em solo paranaense! 🛬 pic.twitter.com/ChLvjKzghH — Santos FC (@SantosFC) May 12, 2026



“Ele teve um problema, está se recuperando, trabalhando forte e jogando com continuidade. Nos últimos tempos, melhorou muito”, disse o italiano, que também afirmou acompanhar o camisa 10 há cerca de um ano junto dos demais jogadores observados para a Copa.

O desempenho recente de Neymar pelo Santos aumentou a expectativa pela convocação. No último domingo, o atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e deixou boa impressão em campo justamente na reta final antes da definição da lista. O atleta, inclusive, figura na pré-lista da Seleção enviada à Fifa.

Ancelotti ainda reforçou que não sofre pressão externa para convocar o jogador, apesar dos pedidos públicos feitos por atletas da própria Seleção e pela repercussão em torno do tema. O treinador garantiu que terá autonomia total na decisão final.

“Eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão. A informação que eu tenho sobre os jogadores brasileiros ninguém tem. Posso não fazer uma lista perfeita, porque isso é impossível, mas posso fazer uma lista com menos erros”, declarou.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em New Jersey. Antes disso, a Seleção fará amistosos diante de Panamá e Egito. Neymar segue como principal incógnita da convocação e terá os últimos compromissos pelo Santos nesta semana como oportunidade derradeira para convencer Ancelotti.