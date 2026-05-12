Com Neymar, pré-lista de Ancelotti tem jogadores de Corinthians, Palmeiras e Santos

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, escolheu os nomes que compõe a pré-lista para a Copa do Mundo. Neymar, do Santos, está entre os nomes selecionados pelo italiano, além de jogadores de Corinthians e Palmeiras. A convocação oficial acontece na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Conforme apurado pelo ge, entre os representantes dos clubes paulistas, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi lembrado por Ancelotti. Já o Palmeiras aparece com Andreas Pereira entre os selecionados. O Santos, por sua vez, tem Neymar como representante na relação enviada à Fifa.
Neymar tenta retornar à Seleção e é a grande incógnita da lista final. O camisa 10 do Santos vive semana decisiva antes da convocação e busca convencer Ancelotti de que está plenamente recuperado física e tecnicamente para disputar o Mundial de 2026. Na atual temporada, Neymar disputou 13 jogos pelo Santos, sendo 12 como titular, e contribuiu com seis gols e três assistências.
A lista conta ainda com nomes experientes, como Casemiro, Marquinhos, Alisson, Thiago Silva, além de jovens em ascensão no futebol europeu, como Endrick, João Pedro, Andrey Santos, Rayan e Vitor Reis. Alguns atletas que atuam no futebol brasileiro também aparecem entre os escolhidos, casos de Pedro, Gerson, Danilo, Léo Ortiz e Wesley.
Veja a pré-lista de Ancelotti (54 de 55 nomes)
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Alexsandro Ribeiro (Lille)
- Bremer (Juventus)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Kaiki Bruno (Cruzeiro)
- Leo Ortiz (Flamengo)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Thiago Silva (Porto)
- Vitinho (Botafogo)
- Vitor Reis (Girona)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Gerson (Cruzeiro)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
- Antony (Betis)
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Gabriel Jesus (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Richarlison (Tottenham)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)