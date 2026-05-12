Com Neymar, pré-lista de Ancelotti tem jogadores de Corinthians, Palmeiras e Santos

Publicado 12/05/2026 às 19:15 • Atualizado 12/05/2026 às 19:18

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, escolheu os nomes que compõe a pré-lista para a Copa do Mundo. Neymar, do Santos, está entre os nomes selecionados pelo italiano, além de jogadores de Corinthians e Palmeiras. A convocação oficial acontece na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Conforme apurado pelo ge, entre os representantes dos clubes paulistas, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi lembrado por Ancelotti. Já o Palmeiras aparece com Andreas Pereira entre os selecionados. O Santos, por sua vez, tem Neymar como representante na relação enviada à Fifa.

Neymar tenta retornar à Seleção e é a grande incógnita da lista final. O camisa 10 do Santos vive semana decisiva antes da convocação e busca convencer Ancelotti de que está plenamente recuperado física e tecnicamente para disputar o Mundial de 2026. Na atual temporada, Neymar disputou 13 jogos pelo Santos, sendo 12 como titular, e contribuiu com seis gols e três assistências.

A lista conta ainda com nomes experientes, como Casemiro, Marquinhos, Alisson, Thiago Silva, além de jovens em ascensão no futebol europeu, como Endrick, João Pedro, Andrey Santos, Rayan e Vitor Reis. Alguns atletas que atuam no futebol brasileiro também aparecem entre os escolhidos, casos de Pedro, Gerson, Danilo, Léo Ortiz e Wesley.

Veja a pré-lista de Ancelotti (54 de 55 nomes)

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Alexsandro Ribeiro (Lille)
  • Bremer (Juventus)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Kaiki Bruno (Cruzeiro)
  • Leo Ortiz (Flamengo)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Thiago Silva (Porto)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Vitor Reis (Girona)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Ederson (Atalanta)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Gerson (Cruzeiro)
  • João Gomes (Wolverhampton)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

  • Antony (Betis)
  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Gabriel Jesus (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr (Real Madrid)

