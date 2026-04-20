Análise: Santos começa bem, mas perde intensidade e sai derrotado no Brasileirão

Jogando diante do seu torcedor, na Vila Belmiro, o Santos teve a vantagem no placar duas vezes durante a partida, mas sofreu a virada para o Fluminense. O time comandado por Cuquinha começou bem, mas perdeu intensidade no restante da partida.

O Peixe entrou em campo colocando muita pressão no Tricolor Carioca e, aproveitando um erro do adversário, recuperou a bola já no campo de ataque e conseguiu chegar ao gol, com Gabigol balançando as redes depois de quatro jogos sem marcar.

Na sequência, o Fluminense empatou a partida com Savarino, que arriscou de longe e acertou o ângulo de Gabriel Brazão. Com o marcador igualado, o Santos perdeu a posse de bola e não conseguiu sair do campo de defesa e oferecer perigo à meta adversária no restante do primeiro tempo.

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Na volta do intervalo, aos nove minutos, Gabigol acionou Barreal na área e o meia-atacante, improvisado de lateral esquerdo, marcou na saída de Fábio para fazer o 2 a 1. Porém, apenas três minutos depois, saiu o gol de empate do Fluminense.

Com tranquilidade, os visitantes trocaram passes no campo de ataque, até chegarem a área santista, onde Castillo antecipou Lucas Veríssimo e concluiu de cabeça. Após o gol, o Santos ficou apático e pouco criou, até sofrer a virada, com gol de John Kennedy nos minutos finais.