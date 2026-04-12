Análise: Santos aproveita voltas de Neymar e Gabigol, joga bem e reage no Brasileiro

O Santos deu uma resposta importante diante de sua torcida na noite do último sábado ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Peixe contou com os retornos de Neymar e Gabigol ao time titular.

Apesar da vitória, um ponto a ser destacado é a falta de eficiência da equipe. O Santos controlou praticamente toda a partida, mas encontrou dificuldades para balançar a rede. Gabigol fez no primeiro tempo, mas teve o tento anulado por um toque no braço após análise da arbitragem. A reclamação do lance, inclusive, gerou a expulsão do técnico Cuca por volta dos 20 minutos.

Embora não tenha ido para o intervalo com a vantagem, que era possível, o Santos mostrou-se mais organizado defensivamente e segurou as poucas investidas do Galo. O time mineiro quase não levou perigo à meta defendida por Gabriel Brazão.

Desde os primeiros minutos, o Peixe mostrou postura agressiva e buscou ocupar o campo ofensivo. Neymar mostrou-se bastante participativo, seja criando ou concluindo jogadas. O camisa 10 levou perigo à meta de Everson com suas finalizações.

Gabigol também teve papel importante. O atacante chegou a balançar as redes no primeiro tempo, após desvio em cruzamento de Igor Vinícius, mas o gol foi anulado por toque no braço. Mesmo assim, o Santos manteve o controle do jogo e seguiu pressionando o Galo, que só foi assustar em um chute de Cuello no final.

Cuca enxergou a necessidade de mudança no ataque e colocou Moisés na vaga de Rony. O camisa 21 teve estrela e fez o gol que definiu o jogo. Hulk errou a saída de bola, Veríssimo apertou e tocou para Gabigol, que mostrou boa visão de jogo ao acionar Moisés em velocidade. O camisa 21 ganhou de Natanael na corrida e bateu na saída de Everson aos 17 minutos do segundo tempo.

Mais do que a vitória, a noite na Vila Belmiro mostrou sinais de melhora do Santos e de um melhor funcionamento do time de forma coletiva, com destaque para a solidez defensiva e o volume de jogo. A equipe tenta aproveitar a sequência em casa para recuperar a confiança e aprimorar o que são as fragilidades.

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Situação do Santos

Com a vitória, o Peixe foi para a 14ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que a Chapecoense. O time catarinense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

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