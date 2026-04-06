Análise: Santos apresenta evolução, mas sofre com falta de criatividade em derrota

Mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, o Santos se mostrou mais organizado em campo neste domingo. Na terceira partida de Cuca no comando da equipe, o Peixe evoluiu taticamente, mas sacrificou a criatividade por um sistema defensivo mais encorpado, que acabou sofrendo com dias ruins dos laterais santistas.

Final de #FLAxSAN. O Santos é superado por 3 a 1 no Maracanã. pic.twitter.com/AWCtOD2lBA — Santos FC (@SantosFC) April 5, 2026

Para enfrentar o Rubro-Negro, Cuca apostou em um time mais defensivo, com o zagueiro Zé Ivaldo improvisado na lateral direita, fechando como terceiro zagueiro em alguns momentos e Gabriel Bontempo ocupando a ala direita. Já no meio de campo, Gustavo Henrique e Oliva foram escalados, com Barreal flutuando na frente e Thaciano e Lautaro Díaz na frente.

A escalação trouxe intensidade e vigor para uma marcação forte, impedindo o Flamengo de criar chances com tabelas e toques curtos como de costume. Apesar disso, a equipe carioca achou um caminho pelos lados do campo, já que Zé Ivaldo e Escobar não estavam em seus melhores dias. Tanto que, aos sete minutos, Arrascaeta teve a primeira boa chance de cabeça, em cruzamento de Varela pela direita, jogada que foi muito explorada pelos cariocas.

Apesar da fragilidade pelos lados, o Santos foi bem na marcação na primeira etapa, mas tinha dificuldades para armar jogadas devido à escalação mais focada em intensidade, sem muitos jogadores de refino técnico ou de velocidade, que resultaram em uma equipe que pouco criou até as substituições.

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Na segunda etapa, Lautaro Díaz conseguiu um golaço em contra-ataque para colocar o Santos à frente. No entanto, o Flamengo passou a explorar ainda mais as laterais do Santos, de onde saíram os três gols do Flamengo. O primeiro veio de um cruzamento pela esquerda de Carrascal para Pedro, que venceu Zé Ivaldo para marcar.

Já o pênalti para o segundo gol foi cometido por Escobar, que puxou Arrascaeta após cruzamento que veio do lado direito. Por último, o terceiro gol saiu dos pés de Plata, que veio do lado direito para o meio para dar a assistência a Paquetá.

A partida demonstrou que, apesar de um elenco curto, o Santos tem capacidade de lutar e apresentou evolução tática, o que vinha sendo um dos problemas da equipe de Vojvoda. No entanto, precisa conseguir variar entre um time compacto e intenso no momento defensivo, como demonstrou neste domingo, e uma equipe criativa e rápida no ataque, algo que ficou em falta, muito pelas ausências de Neymar e Rony.

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Jogo: Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca x Santos Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar



