Alvo do Bahia, Jean Mota espera permanência: “Meu foco é ficar no Santos”

Alvo do Bahia, Jean Mota não pensa em ser negociado. O meia espera permanecer no Santos em 2020, independentemente da nova comissão técnica.

“Tenho contrato de três anos, meu foco é ficar no Santos. Deixo para diretoria e empresário. Se acharem que não devo continuar, que não contam comigo, vou procurar outro lugar. Mas ninguém falou comigo até agora, então minha ideia é ficar no Santos”, disse Jean, durante jogo beneficente na Vila Belmiro na última quarta-feira.

Jean lamentou a saída de Jorge Sampaoli e mostrou expectativa por um substituto de características semelhantes.

“Sempre bom (técnico ofensivo), mas não sou o presidente nem diretor. Eles sabem o melhor para o clube. Vamos acatar a filosofia do treinador que vier. Santos tem que jogar para sempre e será assim. Que venha treinador que possa fazer isso”, afirmou.

Jean Mota possui contrato até 30 de junho de 2022. Ele perdeu parte do espaço construído depois de ser artilheiro e melhor jogador do Campeonato Paulista e terminou a atual temporada com 10 gols em 51 jogos.