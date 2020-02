Alison explica queda de rendimento de Pituca no Santos: “É normal”

Alison comentou nesta quarta-feira sobre a queda de rendimento de Diego Pituca no Santos. “Intocável” em 2019, o canhoto não tem atuado bem e foi substituído nas duas últimas rodadas.

O capitão vê a nova função como motivo do desempenho abaixo do esperado. Pituca tem tido mais liberdade para atuar como meia, não mais ao lado de Alison.

“É normal, estava acostumado com uma função, agora foi dada outra. É excelente jogador, sabemos da qualidade dele. Tem nossa confiança, dos jogadores e da comissão. Ele e toda a equipe precisam melhorar, evoluir. Que essa evolução venha o mais rápido possível”, disse Alison, em entrevista coletiva.

O técnico Jesualdo Ferreira fará testes nessa semana e pode mudar a equipe para enfrentar o Palmeiras no sábado, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

