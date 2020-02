Jesualdo estuda “novo” Santos para clássico após testar 25 em sete jogos

Jesualdo Ferreira estuda um “novo” Santos para o clássico contra o Palmeiras neste sábado, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O técnico reconhece o desempenho ruim do Peixe e quer maior organização e intensidade. O português falou anteriormente sobre a dificuldade de atuar no 100% nos primeiros compromissos da temporada. Agora, porém, quer nova postura diante do rival no último teste antes da estreia na Libertadores da América, contra o Defensa y Justicia, dia 3, na Argentina.

Além de questões táticas e físicas, Jesualdo analisa trocas na equipe. O elenco se reapresentou na última terça-feira, no CT Rei Pelé, e alternativas serão observadas nos próximos três treinamentos.

Lucas Veríssimo deve ser mantido na zaga, enquanto Raniel volta a ficar à disposição e deve entrar na vaga de Arthur Gomes. Diego Pituca, em baixa, pode ser sacado – Jean Mota em seu lugar nos dois últimos jogos.

Uma possível escalação é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota (Diego Pituca); Raniel, Soteldo e Eduardo Sasha.

Rotação no elenco

Jesualdo Ferreira escalou 25 jogadores do Santos nas primeiras sete rodadas do Campeonato Paulista. O último deles foi Lucas Venuto, substituto de Pará como um “lateral ofensivo” na derrota para o Ituano.

O português quer pelo menos um lateral-esquerdo e um meia para reforçar o elenco. Sem dinheiro e com a janela internacional fechada, a diretoria busca alguma solução.

VEJA QUEM JÁ FOI UTILIZADO

Goleiros: Everson e Vladimir

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Luan Peres

Laterais: Pará e Felipe Jonatan

Meio-campistas: Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Evandro e Sandry

Atacantes: Soteldo, Eduardo Sasha, Marinho, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Renyer, Derlis González, Raniel, Uribe, Lucas Venuto e Tailson

VEJA QUEM AINDA NÃO JOGOU

Goleiros: João Paulo e John

Lateral: Madson

Zagueiros: Felipe Aguilar, Wagner Leonardo e Alex Nascimento

Atacante: Yuri Alberto