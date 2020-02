Alison dobra os passes em 2020 no Santos: “Acho importante participar mais”

O volante Alison tem sido muito mais participativo no Santos sob o comando do técnico Jesualdo Ferreira neste início de temporada.

O agora capitão do Peixe troca mais que o dobro de passes no Campeonato Paulista em relação ao Brasileirão de 2019, quando o técnico Jorge Sampaoli oferecia função mais defensiva ao meio-campista.

São 345 passes em sete jogos no Paulistão, uma média de 57,5 por partida, de acordo com o Footstats. E foram 636 passes em 23 jogos no Campeonato Brasileiro – média de 27,7, a metade deste ano.

“Eu acabo descendo na linha dos dois zagueiros para começar as jogadas. Talvez seja por isso. Acho importante participar mais do jogo, que eu quero melhorar, continuar participando ao máximo com a bola. É importante para mim e equipe. Que eu possa continuar melhorando nesse quesito”, disse Alison, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Alison deve seguir como titular do Santos contra o Palmeiras, sábado, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O clássico vale a paz para o pressionado Jesualdo antes da estreia na Libertadores da América, diante do Defensa y Justicia, na próxima terça-feira, na Argentina.

