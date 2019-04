Alison cita dificuldade, mas promete Santos concentrado na Copa do Brasil antes de clássico

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Corinthians no último domingo, em Itaquera, e terá outro compromisso importante antes de tentar reverter o resultado no Pacaembu para avançar à final do Campeonato Paulista.

Alison, um dos líderes do elenco, promete o Peixe concentrado para enfrentar o Atlético-GO, quinta-feira, em Goiânia, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, antes do clássico de domingo, no Pacaembu.

“A partir de hoje nosso pensamento tem que ser no jogo de quinta-feira. É uma decisão. Temos de dar valor para as duas competições. Precisamos estar bem para fazer um excelente jogo. Por mais difícil que seja, temos de virar a chave e esquecer, pelo menos até quinta, do Campeonato Paulista. Precisamos focar na Copa do Brasil, que é o jogo mais próximo. A gente espera um Pacaembu lotado na segunda-feira, com o apoio da torcida, que vai ser muito importante para a gente conseguir reverter”, disse Alison, em entrevista coletiva, antes de comentar sobre a derrota.

“O Corinthians é uma equipe que se defende muito bem. Nesse primeiro jogo, eles acabaram conseguindo neutralizar a nossa forma de jogar. A gente acabou chegando bastante à frente, mas não criamos tantas oportunidades, mas é normal. Temos uma semana para trabalhar. Tenho certeza que a comissão vai estudar o que a gente precisa melhorar para o segundo jogo”, analisou.

O Santos deve jogar com força máxima diante do Atlético-GO, a não ser por recomendação médica.

“Hoje vão ser feitos alguns testes para saber como está sendo a recuperação de cada jogador. Não teve nenhum comentário sobre poupar, mas eles vão tomar a decisão junto com a fisiologia”, concluiu.

