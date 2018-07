Alex repensa aposentadoria e revela desejo de retornar ao Santos

Bicampeão Brasileiro com a camisa santista, o zagueiro Alex se viu forçado a se aposentar no final de 2016 devido a uma série de lesões sofridas no joelho. No entanto, agora, pouco mais de um ano e meio após pendurar as chuteiras o defensor se vê novamente em condições de jogar futebol e não descarta retomar a profissão neste momento.

“Eu me animei. Comecei a fazer a fisioterapia mais forte. Comecei a melhorar bastante depois da lesão grave que eu tive no joelho. Hoje eu me sinto melhor e estou considerando (retornar aos gramados). Se eu continuar me sentindo assim eu posso tentar jogar mais um pouco”, afirmou aos 36 anos com exclusividade à Gazeta Esportiva.

Sem jogar desde maio de 2016, quando entrou em campo pela última vez com a camisa do Milan, da Itália, o zagueiro vem se recuperando de uma grave lesão sofrida no joelho, devida à falta de cartilagem.

Parte desse longo tratamento que vem sendo feito desde então ocorreu no CT Rei Pelé, quando o atleta chegou a negociar com o Santos um retorno ao clube. Apesar do negócio não ter acontecido naquele momento, o atleta não esconde que ainda deseja vestir a camisa do Peixe.

“Eu gostaria muito de voltar. Em 2016 eu fiz o tratamento da lesão no Santos, e por pouco não voltei a jogar. Mas meu pensamento seria vestir a camisa do Santos. Se eu tivesse novamente este privilégio eu gostaria muito de vestir essa camisa”, declarou o ídolo da torcida santista.

Apesar deste desejo, o zagueiro também não descarta atuar pelo futebol europeu, o que o beneficiaria no sentido familiar. Vale lembrar que o defensor também chegou a negociar com clubes do velho continente em 2016.

“Hoje meus filhos estão estudando em Portugal. Se eu pudesse continuar por lá seria interessante. Mas a gente nunca sabe. Se eu conseguir alguma coisa em outro lugar a gente vai vendo”, completou.

Ídolo do torcedor santista, Alex conquistou os Campeonato Brasileiros de 2002 e 2004 com a camisa alvinegra. Posteriormente o jogador defendeu as cores do PSV, da Holanda, Chelsea, da Inglaterra, Paris Saint-Germain, da França e o Milan, da Itália. Pela Seleção, o zagueiro esteve próximo de disputar as Copas de 2006 e 2010, porém acabou ficando de fora devido a contusões.

*Especial para a Gazeta Esportiva