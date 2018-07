Ainda indisponível, Bryan Ruiz treina pela primeira vez em campo no Santos

Bryan Ruiz treinou pela primeira vez em campo pelo Santos na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O reforço trabalhou separadamente, com corridas em volta do gramado e uma rápida movimentação física com bola.

Ruiz ainda não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não estará à disposição do Peixe contra o América-MG, domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o auxiliar e técnico interino Serginho Chulapa suspenso depois da expulsão no empate com o Flamengo, o alvinegro pode ter o preparador de goleiros Arzul como comandante se não trouxe um substituto para Jair Ventura a tempo.

O costarriquenho fez o primeiro trabalho pelo Santos na última segunda-feira, na academia, e não havia ido a campo até essa quinta. Não há previsão de estreia.

Outra contratação, Carlos Sánchez passará a treinar a partir da próxima segunda-feira. O uruguaio ganhou dias de descanso pois não teve férias entre o fim da temporada pelo Monterrey-MEX e a Copa do Mundo na Rússia.

