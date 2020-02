Aguilar treina com o Santos B para recuperar forma física

Felipe Aguilar treinou pelo Santos B na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. A opção faz parte do processo de recondicionamento físico após edema no joelho direito.

O colombiano fará mais um ou dois treinos com a equipe sub-23 antes de trabalhar normalmente com o técnico Jesualdo Ferreira entre os profissionais.

Há a expectativa de Aguilar ficar à disposição pela primeira vez no ano contra o Palmeiras, sábado, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A dupla de defesa titular deve ser composta por Lucas Veríssimo e Luan Peres.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com