Agora no Palmeiras, Lucas Lima dá adeus ao Santos: “Vou seguir meu destino”

Anunciado oficialmente pelo Palmeiras na manhã desta quinta-feira, Lucas Lima se despediu do Santos através de uma publicação em seu Instagram. No texto, o meia agradeceu pelos quatro anos no Peixe e mostrou orgulho por ter vestido a camisa 10 que já foi de Pelé.

“Hoje acaba meu ciclo no Santos. Vivi neste clube os melhores momentos da minha carreira profissional até aqui. Fui muito feliz durante os quatro anos que defendi essa histórica camisa e tive prazer de vestir a “10” de Pelé, o que muito me honra. Foi jogando no Santos FC que me projetei e realizei o sonho de defender a Seleção Brasileira, objetivo que continuo perseguindo. Vou me esforçar o máximo para conseguir uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. Entendo a paixão dos torcedores, com quem sempre mantive uma maravilhosa relação, e os respeito muito por todos esses momentos vividos juntos.Mas vou seguir meu destino. Vou continuar trabalhando e fazendo o que mais amo com apoio da minha família e amigos. Obrigado a todos jogadores, funcionários, pela amizade criada! Muito obrigado Santos FC!”, escreveu o novo jogador do Palmeiras.

O acordo com o Verdão terá duração de cinco temporadas. No Santos, Lucas Lima fez jogos, com 19 gols marcados e dois títulos conquistados (Paulistas de 2015 e 2016). A despedida oficial do jogador foi na derrota por 3 a 1 para o Bahia, na última quinta-feira, em Salvador.