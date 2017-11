Lucas Lima assina contrato com o Palmeiras por cinco anos

Agora é oficial. O meia Lucas Lima é o mais novo reforço do Palmeiras para a temporada 2018. O jogador assinou contrato com o clube paulista por cinco temporadas, válido a partir do dia 1° de janeiro do ano que vem. O pai de Neymar é um dos responsáveis pela carreira do atleta e a boa relação com o dirigente Alexandre Mattos foi um dos pontos importantes para o sucesso da transição.

O jogador se torna um dos mais caros da história do Palmeiras. O vínculo de cinco anos de contrato com o Verdão também incluem auxílio moradia, direito a luvas e uma fatia menor do salário relativa à produtividade: cada jogo realizado aumentará o valor a receber.

A negociação entre o jogador e o Palmeiras foi definida durante uma reunião realizada na tarde da última segunda-feira, onde se encontraram na Academia de Futebol o pai do atacante Neymar, Neymar da Silva Santos, o pai de Lucas Lima, Roberto Lima, e o diretor do clube paulista Alexandre Mattos.

Com a chegada de Lucas Lima, o torcedor palmeirense já pode comemorar três importantes reforços para a temporada de 2018. Além do meia, o Verdão contratou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro neste ano, e também o treinador Roger Machado, que depois de comandar o Grêmio e o Atlético Mineiro, ficou um tempo estudando e retorna agora ao futebol.

Esquema Tático

Com a chegada de Lucas Lima, o novo treinador Roger Machado terá que começar a pensar desde já como será o esquema tático da equipe e como o novo reforço se encaixará no time titular, já que a expectativa pelo alto investimento é de que o atleta seja um dos grandes destaques da equipe.

Outro jogador importante do time paulista que deverá melhor com a chegada do atleta é Moisés, que afirmou que a presença de Lucas Lima pode ser fundamental para que ele retorne à posição de primeiro ou segundo volante, onde se sente mais a vontade e rende mais.

Carreira do jogador antes de assinar com o Verdão

Com 27 anos, Lucas Lima começou sua carreira nas categorias de base do Rio Preto. Perto de completar 18 anos, o meia foi no ano seguinte para o Inter de Limeira e logo após para o Inter de Limeira, onde finalmente ia jogar profissionalmente pela primeira vez, em 2011. Em pouco mais de um ano no clube do interior do estado de São Paulo, o atleta já mostrou um bom futebol, tanto que foi especulado por clubes maiores e assinou com o Internacional.

No entanto, um ano no clube gaúcho não foi o suficiente para se manter no time e por isso foi emprestado para o Sport em 2013. Pelo clube pernambucano Lucas Lima foi um dos destaques da equipe e chamou o interesse do Santos, que logo conseguiu adquirir os direitos do jogador.

Foi no clube da Baixada Santista que o jogador se tornou um dos principais jogadores do futebol nacional, com ótimas apresentações em jogos importantes do Santos e com mais de 200 partidas disputadas com a camisa do Santos. Além disso, foi chamado para defender a Seleção Brasileira em 13 oportunidades e teve seu ápice no gol de empate contra a Argentina.