À espera de venda, Santos libera Vecchio de reapresentação; Noguera treina separado

Ainda de folga na Argentina, Emiliano Vecchio foi liberado pelo Santos da reapresentação com o restante do elenco. O meia negocia a ida em definitivo para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita depois do empréstimo ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

A negociação de Vecchio com os árabes tem a ajuda de Renato, ex-volante que aos poucos retorna à função de executivo de futebol. O Al-Ittihad sinalizou uma proposta de 750 mil euros (R$ 3,2 mi), mas ainda não colocou no papel.

O meia de 30 anos tem contrato até 31 de dezembro de 2019. Dessa forma, pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de julho para sair de graça no ano que vem, porém, só atuaria na Arábia no segundo semestre com a anuência do Alvinegro.

O meio-campista argentino foi contratado em 2016 e não se firmou no elenco. Em declaração recente, ele revelou o desejo de retornar ao Unión Española, do Chile.

Fabián Noguera

O zagueiro argentino se reapresentou no CT Rei Pelé na última terça-feira, mas treina separadamente. Ele não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli.

O Gimnastic, da segunda divisão da Espanha, tem interesse na permanência de Noguera depois do empréstimo, porém, não possui dinheiro para exercer a compra. O Peixe procura interessados no defensor de 26 anos. O contrato vai até 2021.

