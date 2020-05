Líder do Paulistão, Santo André é a favor da volta desde que haja “100% de segurança”

Antes da paralisação do futebol causada pela pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Paulista tinha o Santo André como líder da classificação geral, com 19 pontos conquistados em dez jogos. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o executivo de futebol do Ramalhão, Edgard Montemor, afirmou que o clube é favorável à retomada da competição desde que haja condições seguras para todos os envolvidos.

“O Santo André é a favor que se retorne a competição desde que atletas, funcionários, árbitros, imprensa e todos os envolvidos tenham 100% de segurança e que os protocolos que os órgãos de saúde competentes colocarem como necessários sejam seguidos. O Santo André vê dessa forma. Agora, voltar por voltar não seria interessante”, explicou.

No último dia 15 de abril, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, reforçou aos clubes a intenção de concluir o campeonato de qualquer maneira. Perguntado se o Santo André estaria pensando em buscar a oficialização do título se a competição não voltar, Montemor afirmou que o tom das reuniões indica que o cancelamento está efetivamente descartado.

“Essa possibilidade acho que não existe. Pelas reuniões que vêm sendo feitas com a federação, com a própria televisão que detém os direitos de transmissão, ficou claro para todos que o campeonato irá voltar. Não importa se vai ser em maio ou no fim do ano, mas ele vai retornar. Os clubes se comprometeram a finalizar essa competição”, explicou o dirigente, acrescentando que a decisão foi “unânime nas três divisões do Campeonato Paulista”.

O diretor do Ramalhão ainda disse que será realizada uma reunião entre federação e clubes na próxima segunda-feira (4), com o intuito de discutir as condições de um possível retorno do Paulistão.

“Acredito que essa será a discussão, a gente entender quando esse retorno pode acontecer, desde que os protocolos de saúde sejam cumpridos. E já há um protocolo estabelecido pela CBF e pela FPF, que foi passado para os clubes. Então, é aguardar o posicionamentos das autoridades médicas para ver se esse retorno pode acontecer de forma gradual”, contou.

“A ideia, vamos ver na segunda-feira se isso é perto da realidade ou se é apenas uma vontade dos clubes de voltar o mais rápido possível, seria o retorno no dia 11 (de maio) para treinos e, depois do prazo estabelecido de treinamentos, a retomada da competição. Mas acho que esse é o cenário mais otimista”, completou.

O Campeonato Paulista parou após o término da 10ª rodada da primeira fase, em 15 de março. Os times ainda jogariam mais duas rodadas antes da fase de mata-mata, que teria quartas e semifinais em confrontos únicos. Só a grande final seria em duas partidas, ida e volta, marcada inicialmente para o dia 26 de abril.

