FPF reforça aos clubes ideia de terminar o Paulistão, nem que seja em 2021

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, reforçou aos mandatários dos 20 clubes que integram a Série A1 do Estadual em 2020 a intenção em concluir a competição de qualquer maneira.

Em reunião por videocondeferência nesta quarta-feira, a instituição responsável por gerir o futebol de São Paulo se comprometeu a apresentar uma solução viável assim que receber uma sinalização dos órgãos competentes de saúde.

Em resumo, devido ao combate à pandemia da Covid-19, não é possível obter qualquer previsão sobre o retorno dos jogos neste momento. Propostas estão sendo preparadas para diferentes cenários, dos mais otimistas aos mais pessimistas, e em alinhamento e concordância com a CBF.

A sensação deixada após o fim da reunião aos clubes é de que o Campeonato Paulista não será cancelado e também não terá campeão anunciado precocemente.

Entre a cúpula da FPF e os clubes, nada se falou sobre uma ‘data limite’, o que abre a possibilidade até do Paulistão ser concluído em 2021 ou quando for possível.

O Campeonato Paulista parou após o término da 10ª rodada da primeira fase, em 15 de março. Os times ainda jogariam mais duas rodadas antes da fase de mata-mata, que teria quartas e semifinais em confrontos únicos. Só a grande final seria em duas partidas, ida e volta.

A tabela, portanto, ainda previa mais um mês completo e 11 dias de disputa até que o campeão fosse conhecido, o que aconteceria em 26 de abril, se tudo tivesse transcorrido normalmente.

Veja a nota oficial da FPF sobre a reunião:

A Federação Paulista de Futebol e os Clubes do Campeonato Paulista Série A1 – 2020, em reunião virtual realizada nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020, de forma unânime, chegaram ao seguinte entendimento sobre a situação atual provocada pelo COVID-19:

– Em respeito aos milhões de torcedores, parceiros comerciais e Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão, o Campeonato Paulista Série A1 – 2020 será concluído em campo, conforme estabelece o regulamento da competição;

– Diante do cenário de Pandemia, não há data para a retomada, que somente será definida em nova videoconferência a ser agendada, seguindo as determinações das autoridades públicas de saúde;

– A ordem de retorno do futebol priorizará a preservação da saúde de todos os envolvidos e, portanto, o bom senso indica que as competições com menor deslocamento de todos os envolvidos (estaduais) aconteçam primeiro, avançando em seguida para aquelas que exigem viagens mais longas (nacionais e continentais);

– Os jogos poderão ser realizados inicialmente com portões fechados, evitando qualquer risco de aglomerações;

– O Campeonato cumprirá a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e a Legislação geral vigente, bem como, o estatuto da Federação Paulista de Futebol e os regulamentos geral e específico da competição;

– A Comissão Médica da FPF está trabalhando no desenvolvimento de um protocolo de segurança, que proteja a saúde e integridade de todos os envolvidos nos jogos.

A Federação Paulista de Futebol e seus Clubes filiados entendem que as dificuldades de organização de datas e a possibilidade de realização de jogos com portões fechados geram consequências comerciais e técnicas negativas para todos. No entanto, prevaleceu entre todos a convicção de que a priorização da saúde e da segurança dos milhares de profissionais envolvidos no futebol se faz necessária nesse momento, e é o princípio que guiará todas as nossas decisões.