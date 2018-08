Santa Cruz recebe Operário-PR pelas quartas com casa cheia

O Santa Cruz recebe o Operário-PR neste domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio do Arruda pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. O vencedor deste duelo vai garantir o acesso à Série B e a diretoria do tricolor pernambucano espera 50 mil pessoas para empurrar a equipe e ajudar o clube ter a mais recursos para amenizar a crise financeira que atinge o clube. O Santa Cruz foi o terceiro colocado no Grupo A, enquanto a equipe paranaense acabou na segunda posição no Grupo B.

O mata-mata da Série C do Brasileiro não tem o gol fora de casa como critério de desempate. Nas semifinais, quem passar no duelo entre Operário-PR e Santa Cruz vai enfrentar o vencedor do duelo entre Náutico x Bragantino. Wagner Magalhães (Fifa-RJ) será o árbitro do confronto.

Para tentar sair na frente do mata-mata, o técnico Roberto Fernandes vai ter uma equipe bastante reforçada em relação ao último jogo. O zagueiro Danny Morais, o volante Willian Maranhão e o meia Arthur Rezende cumpriram suspensão e têm retorno garantido.

O treinador coral espera contar com o zagueiro Sandoval, o meia Carlinhos Paraíba e o atacante Robinho que foram liberados pelo departamento e participaram normalmente dos treinamentos da semana.

O Operário-BR viajou para Recife empolgado com a possibilidade de uma classificação inédita para a série B. Antes do embarque, a torcida fez uma grande manifestação para apoiar os jogadores que colocaram a equipe nesta privilegiada situação.

Gérson Gusmão, técnico da equipe de Ponta Grossa, garantiu que a sua equipe não terá uma postura defensiva no Arruda porque a intenção é alcançar um bom resultado na casa do adversário para poder decidir com vantagem em casa. No ano passado, o Operário conquistou o título da Série D e espera repetir o desempenho mostrado nas fases decisivas da competição disputada no ano passado.

Outros jogos

No Almeidão, às 19h (de Brasília), em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba, quarto colocado do Grupo A, vai enfrentar o Botafogo, de Ribeirão Preto, que conquistou a primeira colocação na fase de classificação do Grupo B. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) será o árbitro do jogo. O vencedor deste confronto, além de garantir a passagem para a série B vai enfrentar o vencedor do Duelo entre Cuiabá x Atlético Acreano.

Na segunda-feira, o Cuiabá, terceiro colocado na fase de classificação do Grupo B, vai enfrentar o surpreendente Atlético Acreano que terminou na segunda colocação do Grupo A depois de ter liderado a maior parte da competição. O jogo vai acontecer às às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal e a arbitragem será de Raphael Claus (Fifa-SP).