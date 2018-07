Após chapéu do Barcelona por Malcom, Roma pensa em David Neres

A última semana foi agitada para a Roma. Depois de oficializar o atacante Malcom, o Barcelona acabou dando um chapéu no clube italiano e ficando com o ex-Corinthians. Buscando se reforçar, o time da capital tem um novo brasileiro na mira: se trata de David Neres, atualmente no Ajax e revelado pelo São Paulo.

A informação é do diário italiano Gazzetta dello Sport. O jogador já foi apontado como uma das grandes revelações dos últimos anos e fez grande temporada com o clube holandês, sendo apontado o melhor estreante do Campeonato Holandês.

O valor da multa rescisória é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões). Porém, os holandeses devem pedir ainda mais dinheiro para os italianos, caso queriam ficar com o atacante.

Enquanto isso, o atleta vem brilhando no início de temporada pelo atual clube. Na partida contra o Sturm, pela segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Neres foi fundamental para que o Ajax vencesse por 2 a 0 e conseguisse vantagem no duelo. Na última temporada, foram 15 gols anotados.

David Neres deixou o São Paulo em janeiro do ano passado por 12 milhões de euros (R$ 41 milhões na época), depois de apenas oito jogos como profissional pelo Tricolor Paulista. Marcou três gols, um deles no clássico contra o Corinthians, na vitória por 4 a 0.