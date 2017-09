Com a derrota para o Betis, Real Madrid deixa de quebrar marca do Santos de Pelé

Além de perder para o Betis nesta quarta-feira, o Real Madrid também perdeu a oportunidade de alcançar um feito histórico. Bastava um gol para que os merengues atingissem 74 partidas seguidas balançando as redes ao menos uma vez, superando a marca estabelecida pelo Santos de Pelé. Porém, os visitantes venceram por 1 a 0, em pleno Santiago Bernabéu.

O Alvinegro praiano conseguiu o feito na década de 60, quando venceram 52 jogos, empataram 14 e perderam sete, marcando em todos os compromissos de forma consecutiva. Foram sete títulos conquistados neste espaço de tempo e 245 gols feitos ao todo. O Real Madrid de Cristiano Ronaldo, em comparação, venceu 54 partidas, empatou 14 e perdeu apenas cinco. Neste período, o mesmo número de títulos foi conquistado, sendo marcados 200 gols.

O recorde de partidas consecutivas de um time marcando gols, no entanto, pertence ao River Plate. O clube argentino alcançou a marca de 96 jogos mexendo no placar. Em segundo lugar, o São Paulo também possui uma sequência significativa balançando as redes. No início de sua história, os tricolores superaram os goleiros em 82 compromissos seguidos.