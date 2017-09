Na volta de CR7 ao Espanhol, Real perde para o Betis no Bernabéu

De volta à disputa do Campeonato Espanhol após cumprir suspensão de cinco jogos, Cristiano Ronaldo não conseguiu ajudar o Real Madrid, que perdeu para o Betis pelo placar de 1 a 0, em duelo válido pela quinta rodada da competição internacional. O gol da partida foi marcado por Sanabria.

Com o resultado, a equipe madrilenha perdeu a primeira partida no Campeonato Espanhol, além de não conseguir quebrar uma marca histórica do Santos de Pelé: chegar ao 74º jogo seguido com ao menos um gol marcado na partida.

Na tabela de classificação, os blancos continuam com oito pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, ficando provisoriamente na quinta colocação. Por outro lado, o Betis chegou aos nove pontos, e conquistou os primeiros três pontos fora de casa na disputa.

Na próxima rodada, o time de Zinedine Zidane irá visitar o Alavés, neste sábado, para engrenar de vez na competição. Já o Betis encara o Levante, em seus domínios, na próxima segunda-feira.

O jogo – Jogando no Bernabéu, o favoritismo era todo do Real. Entretanto, a primeira chance da partida saiu dos pés de Sanabria, que desperdiçou uma ótima chance de abrir o placar logo no começo da partida. A resposta dos mandantes veio logo aos 9 minutos, com Cristiano Ronaldo, que teve o chute bloqueado pela defesa do Betis.

A pressão dos blancos continuou, dessa vez com Modric. Em uma bela jogada de contra-ataque, o meia croata avançou pelo meio, entre o sistema defensivo do adversário, e chutou com a perna direita. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Em um primeiro tempo dominado pelo Real Madrid, a outra boa chance do Betis veio aos 33 minutos. Fabian Ruiz soltou uma bomba de fora da área, e Navas teve que se esticar todo para espalmar a bola para escanteio.

Na segunda etapa, o volume ofensivo da equipe da capital espanhola continuou alto. Logo aos 10 minutos, Cristiano Ronaldo cruzou e a bola passou por toda a área, encontrando Carvajal na lateral direita, que se esticou todo para acertar a trave direita do gol do Betis.

Aos 19, foi a vez do alemão Toni Kroos oferecer perigo ao gol de Adan. O meia limpou e acertou um belo chute colocado de fora da área, obrigando o espanhol a fazer ótima defesa e desviar a bola com a ponta dos dedos.

O técnico Zidane aproveitou a lesão de Marcelo, que sentiu a coxa, para aumentar ainda mais a pressão madrilenha, colocando outro jogador ofensivo em campo. Com a entrada de Lucas Vázquez, o Real não parou de atacar o Betis, que se limitava em defender, com os 11 homens atrás da linha do meio de campo.

Aos 29 minutos, o galês Gareth Bale quase marcou um golaço: ao aproveitar cruzamento pela direita de Carvajal, o ponta, sem deixar a bola cair, tocou de letra. O goleiro Adan defendeu no reflexo, e a bola ainda tocou na trave esquerda do Betis.

Com o final da partida se aproximando, o Real Madrid foi com tudo para o ataque. Apesar da pressão, foram os visitantes que chegaram ao surpreendente gol, já nos acréscimos: com a defesa totalmente exposta, os merengues permitiram que Barragan cruzasse para Sanabria, livre, cabecear para o fundo das redes e decretar a derrota da equipe madrilenha por 1 a 0.

Nas outras partidas da competição internacional nesta quarta-feira, o Deportivo La Coruna, jogando em casa, venceu o Alavés pelo placar mínimo de 1 a 0 e conquistou a primeira vitória no Campeonato Espanhol, chegando aos quatro pontos somados. O gol da partida foi marcado por Luisinho.

O Sevilla assumiu a vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Barcelona, ao vencer o Las Palmas em casa pelo marcador de 1 a 0. Com gol de Jesús Navas, a equipe espanhola chegou à quarta vitória na competição, e tem agora 13 pontos conquistados. Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Bilbao pelo placar de 2 a 1.