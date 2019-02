Vinicius Junior diz que Messi não assusta ninguém

Às vésperas de dois clássicos seguidos diante do Barcelona (dia 27/02, pela semifinal da Copa do Rei, e dia 02/03, pelo Campeonato Espanhol), Vinicius Junior parece não estar com medo do arquirrival e nem de Messi, principal jogador do time catalão.

Neste domingo, após a vitória do Real Madrid sobre o Levante pelo placar de 2 a 1, o brasileiro exaltou o craque argentino, mas deu a entender que ele não é motivo para tanta preocupação.

“Messi é sempre assim. Ele é um jogador incrível, mas não assusta ninguém. Estamos prontos e temos os melhores jogadores do mundo”, disse.

Além disso, Vinicius Junior disse também que está ansioso pelos dois clássicos, e garantiu que a equipe está preparada para os confrontos.

“Estamos prontos para o clássico. São duas partidas em uma semana e todos os fãs de futebol vão gostar. Eu realmente quero jogar, é um jogo muito importante. Todos os jogadores gostam de jogar o clássico, eu gosto muito”, completou.